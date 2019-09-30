Заворотнюк не появилась в эфире, вопреки обещаниям директора

Анастасия Заворотнюк так и не прокомментировала свое состояние на одном из центральных телеканалов. Об этом ранее говорил ее концертный директор Стас Христов, сообщал сайт «Комсомольской правды». Он также заявлял, что актриса выбирает, на каком из каналов выступить.

«Настя выйдет и расскажет все по одному из центральных телеканалов: это будет либо "Россия-1", либо НТВ. Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием проанонсируют», - цитирует Христова Nation News.

Такие заявления он делал еще в начале сентября, но месяц подошел к концу, а о состоянии актрисы официальных комментариев от семьи так и не поступило.

Пока СМИ публикуют сведения о том, что опухоль Заворотнюк неоперабельна и что первые признаки ее болезни появились еще 10 лет назад во время съемок сериала «Моя прекрасная няня», единственное сообщение опубликовала ее старшая дочь Анна. Она остро отреагировала на публикации в прессе и попросила оставить ее семью в покое.