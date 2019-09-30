США расширили санкции против России «за вмешательство в выборы»

США ввели дополнительные санкции в отношении России за уже опровергнутое, но все то же якобы «вмешательство в выборы». В списки включены несколько российских граждан и компаний.

Среди попавших под санкции значатся Денис Кузьмин (1990 года рождения) и Игорь Нестеров (1985 года рождения). Как отмечают в Вашингтоне, они связаны с Агентством интернет-исследований. Ограничения также вводятся в отношении компаний Autolex Transport Ltd и Berateх Group Limited, а также Linburg Industries Ltd. По информации Минфина США, указанные фирмы и физлица связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Напомним, бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал «российское вмешательство» в выборы 2016 года, однако в конечном итоге не нашел никакого сговора между Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным. В Белом доме и Кремле возможность подобного сговора отрицали изначально.