Североосетинский Отелло: во Владикавказе бывший полицейский убил бывшую жену из-за ревности

Житель Владикавказа Вадим Техов свыше 10 раз ударил свою бывшую супругу Регину Гагиеву ножом, прочитав ее переписку в телефоне. Он пришел к ней на работу в администрацию одного из рынков и устроил кровавую расправу. Нападение попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Когда конфликт достиг апогея, Техов стащил экс-супругу со стула, повалил на пол и начал бить ножом в область головы. После этого он скрылся с места происшествия на легковом автомобиле.

В городе был введен план «Перехват». Женщину экстренно доставили в Республиканскую больницу для срочной операции. На протяжении недели врачи боролись за ее жизнь, но спасти 22-летнюю девушку не удалось.

Сейчас Техов находится в следственном изоляторе, ему предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Сыну Техова и Гагиевой всего три года, после развода родителей ребенок остался в семье отца. Скорее всего, он до сих пор там находится, однако проверить это невозможно - после случившегося семья Теховых на контакт не выходит.

Как сообщает «МК», Техов, который обвинялся в нападении год назад на нескольких потерпевших с ножом, был уволен из полиции «после того, как избил до полусмерти свою первую жену».