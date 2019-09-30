Красочное шоу природы: северное сияние в Финляндии сняли на видео

В Финляндии начался сезон северного сияния. Вспышки сумели запечатлеть туристы, посетившие Лапландию.

На кадрах видно, как яркие зеленые и белые сполохи окрашивают ночное небо. Красочное шоу, созданное самой природой, началось после захода солнца, и разноцветные полосы быстро раскрасили весь небосвод.

Финляндия, Норвегия, Исландия, Швеция, а также северные регионы России считаются лучшими местами для наблюдения за северным сиянием.