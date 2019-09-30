Кадры спасения танкистов из «заглохшего» на дне реки танка

Около 300 механиков-водителей учебного центра Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Свердловской области, в канун Дня Сухопутных войск проводят учения по подводному вождению танков, которое является наиболее сложным элементом боевой подготовки.

Экипажи танков Т-72 преодолевали водные преграды шириной более 50 метров, двигаясь по дну водоема со скоростью до 8 км/ч с погружением на глубину около 4 метров.

Танкисты отрабатывают действия в случае затопления боевой машины, кислородного голодания, поражения отравляющими веществами и взрывной волной. Под водой танкисты управляют техникой по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов, ориентируясь только по приборам.

В учении принимают участие около 300 военнослужащих. Все танкисты экипированы в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты ИП-5, позволяющие экипажу танка находиться под водой около 1 часа. Учения завершатся 6 октября.