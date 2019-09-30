Курение на балконах, НДС и выплаты по ОСАГО: какие изменения ждут россиян с 1 октября

Россияне с 1 октября столкнутся с целым рядом нововведений. Изменения затронут систему пожарной безопасности, правил размещения хостелов, перевозки детей, электронного документооборота, а также максимальной выплаты по ОСАГО. «Звезда» публикует все нововведения, которые ждут нашу страну с завтрашнего дня.

Безопасность

С 1 октября в России начинает действовать закон, запрещающий использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир. Сигарет это правило коснется лишь отчасти.

Несмотря на все опасения, курить на балконе все еще можно. Но если из-за этого произойдет небольшой пожар, нарушителю грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. А если в результате возгорания пострадало имущество, балкон или сгорела квартира - курильщика может ждать и уголовная ответственность.

Изменения в требованиях противопожарной безопасности коснутся и медицинских учреждений. Теперь палаты для детей и тяжелобольных пациентов будут располагаться преимущественно на первых этажах. Такие меры позволят упростить эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, кинотеатры перед началом сеанса должны будут транслировать речевое сообщение или видеосюжеты о порядке действий в случае возникновения пожара.

© Виталий Белоусов РИА Новости

Также наконец вступят в силу подписанные президентом России еще в апреле изменения в Жилищном кодексе. Теперь просто так разместить хостелы в жилых домах не получится. Владельцу помещения для начала необходимо будет перевести его в нежилой фонд и переоборудовать, в том числе сделать для гостиницы отдельный вход. Кроме того, законность размещения хостела смогут проверить жильцы дома. Для этого будет достаточно заказать выписку из ЕГРН.

Финансы

С 1 октября изменения затронут и доходы россиян. Так, заработная плата федеральных бюджетников, которых не охватили «майские указы», возрастет на 4,3%. По данным «Российской газеты», изменения коснутся нянечек в детских садах, кадровиков, юристов, бухгалтеров, программистов, инженеров, электромонтеров и других категорий работников.

Бюджетникам, относящимся к регионам или муниципалитетам, также повысят зарплаты. Такие меры были рекомендованы Российской трехсторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений. Регионы и муниципалитеты должны были запланировать на это средства в бюджете.

На 4,3% повысятся и доходы военных и приравненных к ним лиц. А вот общий рост военных пенсий составит 6,3%.

© Виталий Аньков РИА Новости

Это еще не все изменения в финансовой сфере, которые коснутся россиян. В силу вступает подписанный Владимиром Путиным закон о снижении НДС на фрукты и ягоды. Вместо 20% ставка налога на добавленную стоимость составит 10%. Это позволит российским производителям увеличить оборот продукции.

Обратная ситуация складывается с пальмовым маслом. НДС на него наоборот возрастет до 20%. Доходы бюджета от этой меры оценивают на уровне 5 миллиардов рублей.

Ужесточатся и правила выдачи кредитов. Центробанк принял новые меры для снижения долговой нагрузки россиян, а также стимулирования банков вкладывать средства в более доходные и безопасные активы.

Поэтому теперь банки будут рассчитывать показатель долговой нагрузки для каждого клиента. Человек может иметь больше одного кредита, но чем больше сумма его займа, тем больше средств должен заморозить банк в качестве резерва.

ПНД должны будут высчитывать и микрофинансовые организации. Это будут делать при займе свыше 10 тысяч рублей. Кроме того, вступает в силу закон, запрещающий им выдавать ссуды под залог жилья, включая доли в квартирах.

Транспорт

С завтрашнего дня по всей России возрастет максимальная выплата по ОСАГО для ДТП, которое оформлялось по европротоколу без участия сотрудников ГИБДД. Сумма увеличится до 400 тысяч рублей. Раньше так было только в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области. В других регионах сумма максимальной выплаты составляла лишь 100 тысяч рублей.

Чтобы получить 400 тысяч, передает РИА Новости, в ДТП должны участвовать только два автомобиля, водители должны быть согласны по всем обстоятельствам аварии, а также иметь действующие полисы ОСАГО, в результате происшествия не должно пострадать другое имущество или люди. В таком случае последствия ДТП должны быть зафиксированы на фото с помощью специального приложения или устройства ГЛОНАСС. Снимки необходимо отправить в электронную систему, откуда их заберет страховщик.

© Алексей Мальгавко РИА Новости

С 1 октября изменятся и правила перевозки детей в пригородных и городских автобусах, сообщили в ГИБДД. Теперь детей можно будет перевозить только в транспорте, оснащенном ремнями безопасности. Раньше такие правила распространялись на междугородние маршруты.

Судебная система и цифровизация

В России начинают работать апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. Соответствующий закон был принят еще в июле 2018 года. Новые суды будут рассматривать жалобы на решения по административным правонарушениям общей юрисдикции, уже вступившим в силу.

Кроме того, с завтрашнего дня в нашей стране начнет действовать закон, закрепляющий понятие «цифровые права». К простой письменной форме сделки приравнивается цифровая форма.

«При этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю», - добавляется на сайте Госдумы РФ.

С 1 октября россияне также смогут подать заявление на увольнение в электронном виде. Это затронет организации, в трудовом договоре которых закреплены условия электронного документооборота. Это же правило распространяется на заявление на отпуск, но только если сотрудник отправляется отдыхать согласно установленному графику.