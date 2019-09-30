С 1 января повысят пенсии для 31 миллиона россиян

Повышение пенсий в РФ с 1 января коснется 31 миллиона неработающих пенсионеров. По словам главы Минтруда Максима Топилина, пенсии в РФ с началом 2020 года повысят на 6,6%.

«Проект закона о бюджете Пенсионного фонда также одобрен на заседании правительства, все необходимые ресурсы в нем для этого мероприятия предусмотрены», - заявил Максим Топилин на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства России.

Как сообщалось ранее, запланированный размер индексации в 6,6% значительно превысит уровень ожидаемой инфляции - 3,8%. Соответственно, среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем одну тысячу рублей.

Таким образом, Минтруд предполагает, что средний размер пенсии в следующем году составит 15 тысяч рублей, а страховой пенсии для неработающих пенсионеров - 16,4 тысячи рублей.