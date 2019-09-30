В Кремле опровергли слухи о новом повышении пенсионного возраста

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на повестке обсуждения в Кремле тема повышения пенсионного возраста еще на три года не стоит.

Накануне член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский сообщил СМИ, что «в коридорах власти» ходят разговоры о следующем повышении уровня пенсионного возраста в России, поскольку предыдущую реформу граждане восприняли «относительно спокойно».

До этого депутат ГД Валерий Рашкин сообщил, что в правительстве создается рабочая группа для подготовки нового повышения пенсионного возраста. Однако источник в кабмине в комментарии РИА Новости назвал подобную информацию «бредом».

С 2019 года пенсионный возраст в РФ повышен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.