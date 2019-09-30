Пушистый переполох: в аэропорт Домодедово забежала лиса

Три года назад сотрудники Домодедово нашли двух лисят и передали их в центр реабилитации диких животных.

«Мы отследили маршрут передвижения лисы в терминале по камерам видеонаблюдения. Согласно их данным, лиса провела в терминале несколько минут и к пассажирам не приближалась, она самостоятельно покинула аэровокзал и с этого момента нам, к сожалению, неизвестно о ее местонахождении», - рассказали «Звезде» в пресс-службе аэропорта.

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