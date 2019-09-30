Пушистый переполох: в аэропорт Домодедово забежала лиса
Лиса провела в терминале всего несколько минут. Аэропорт она покинула самостоятельно.
© Видео: dmdonline, Instagram © Фото: dmdonline, Instagram
В московском аэропорту Домодедово пассажиры заметили бегающую по терминалу лису. Очевидцам удалось снять хищницу на камеру телефона.
«Мы отследили маршрут передвижения лисы в терминале по камерам видеонаблюдения. Согласно их данным, лиса провела в терминале несколько минут и к пассажирам не приближалась, она самостоятельно покинула аэровокзал и с этого момента нам, к сожалению, неизвестно о ее местонахождении», - рассказали «Звезде» в пресс-службе аэропорта.
Три года назад сотрудники Домодедово нашли двух лисят и передали их в центр реабилитации диких животных.