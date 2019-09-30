Детские онкологи из центра имени Блохина пригрозили уволиться в полном составе

Все детские онкологи центра Блохина написали заявления об увольнении. Медики опубликовали в YouTube видеообращение, в котором они сообщили, что уйдут в полном составе, если их не перестанет «травить» новое начальство и заработную плату не начнут начислять прозрачным образом.

«Новое руководство онкоцентра не дает нам честно выполнять свой врачебный долг. Заявления об увольнении уже написаны», - заявили врачи в обращении.

По словам медиков, на протяжении долгих лет дети с онкозаболеваниями лечатся в ужасных условиях. В медицинском центре отсутствует банальная вентиляция, стены проедает плесень, а палаты переполнены больными.

Как заявили врачи, новое руководство в институт Блохина пришло этим летом. Возглавила НИИ детской онкологии и гематологии Светлана Варфоломеева - она, по словам медиков, создала в коллективе напряженную обстановку.