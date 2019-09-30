В Кремле отреагировали на возможность публикаций переговоров Путина и Трампа

Кремль готов обсуждать публикацию стенограмм переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, если из США будут поступать подобные сигналы. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подобный шаг возможен, если на него будет взаимное согласие обеих сторон.

По словам Пескова, все разговоры, которые ведутся сейчас вокруг подобных просьб в США, являются внутренним делом этой страны, в которое Россия не вмешивается и не имеет на это права.

«Что касается стенограммы разговоров, то, конечно, в какой-то степени это опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон», - цитирует Пескова РИА Новости.

Однако в целом, заявил Песков, «дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает».

Напомним, подобные разговоры начались в США на фоне публикации стенограммы телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как заявили в МИД РФ, публикация стенограммы разговора глав двух стран не просто изменила картину мира, но также повлияла на форму отношений между государствами, их лидерами и политическими деятелями.