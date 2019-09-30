Обшивка двигателя самолета оторвалась прямо во время полета

Обшивка двигателя пассажирского лайнера американской компании United Airlines, который выполнял рейс из Денвера в Орландо, оторвалась во время полета.

Часть креплений обшивки отвалилась, и она под потоками набегающего воздуха начала болтаться. Инцидент снял на камеру мобильного телефона один из пассажиров.

Самолет незамедлительно вернулся в аэропорт вылета. Представители компании принесли свои извинения пассажирам. Об этом сообщает Mirror.

Изначально обшивку должны были вернуть на место, в результате этого пассажиры смогли бы продолжить свое путешествие на том же воздушном судне. Однако когда стало ясно, что не получится быстро устранить неисправность, борт заменили на другой.