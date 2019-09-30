В Кремле призвали Минздрав разобраться с ситуацией в онкоцентре Блохина

В Кремле выразили надежду, что в Минздраве разберутся с возникшей в онкоцентре Блохина ситуацией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации», - сказал он журналистам.

Напомним, все детские онкологи центра Блохина записали и опубликовали в Сети видеообращение, в котором пообещали уволиться в полном составе. Медики утверждают, что их «травит начальство», а зарплату начисляют не прозрачным способом.

Врачи также заявляют, что ситуация ухудшилась этим летом, когда в центр пришло новое руководство.

Дети в онкоцентре, по словам медиков, лечатся в ужасных условиях - при отсутствующей вентиляции и плесени на стенах.

В пресс-службе центра Блохина, комментируя «Звезде» данную информацию, сообщили, что пока не видели заявлений врачей об увольнении.