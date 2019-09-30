В Госдуму внесен проект бюджета до 2022 года

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года. Теперь бюджетный пакет вносят в электронном виде, и лишь часть его - в бумажном. Раньше главный финансовый документ страны занимал несколько огромных коробок, а теперь умещается в один портфель.

Как сообщает «Интерфакс», федеральный бюджет планируется профицитным на весь трехлетний период и в первую очередь ориентирован на решение социальных вопросов. Принятый ранее на заседании правительства, он предусматривает профицит на 2020 год в объеме 876,051 миллиарда рублей или 0,8% ВВП. Основные его характеристики определены, исходя из прогнозируемого на следующий год объема ВВП в 112,86 триллионов рублей и инфляции не более 3%.

На 2021 и 2022 годы объем ВВП прогнозируется на уровне 120,364 триллионов рублей и 128,508 триллионов рублей, при этом уровень инфляции ожидается не более 4% ежегодно. Соответственно, профицит бюджета в 2021 году составит 612,504 миллиарда рублей (0,5% ВВП), а в 2022 году - 294,959 миллиарда рублей (0,2% ВВП).

Проект будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании совета Госдумы, после чего его направят в Совфед, Центробанк, Счетную и Общественную палаты. Парламенту на его рассмотрение в трех чтениях отводится 60 дней.