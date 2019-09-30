Киркоров раскрыл секрет похудения на 30 килограммов

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, как ему удалось сбросить 30 килограммов за короткий срок, и также о том, как он борется с чувством голода.

Киркоров заявил, что в начале лета потерял 12 килограммов, а потом похудел еще сильнее.

«Не жрать. Это диета Майи Плисецкой», - поделился певец.

Он отметил, что ему пришлось отказаться от сладкого и мучного, которое он «очень любит», а также от газированных напитков.

Киркоров добавил, что похудение не отразилось негативно на здоровье, потому что оно у него «лошадиное», передает НТВ.

Он подчеркнул, что стресс от голода снимает шоппингом, который считает своим главным недостатком, но при этом не собирается от него отказываться.