Затонувший более века назад «корабль-призрак» обнаружили в США

Затонувшее около 120 лет назад судно Hudson удалось обнаружить на дне озера Верхнее в США.

Судно потерпело крушение в 1901 году из-за сильного шторма. На его борту находились 25 человек. Спастись никому не удалось.

Произошедшая трагедия послужила поводом возникновения многочисленных конспирологических теорий и мистических историй. В народе Husdon прозвали «кораблем-призраком».

Спустя 118 лет его обнаружили затонувшим на глубине свыше 250 метров. В поисках были задействованы подводные камеры и технология сонара, пишет MPR News.

Первые открытия были сделаны еще в июле. Тогда погруженные в воду камеры запечатлели часть названия корабля на корпусе с надписью «HUD». Спустя время удалось найти останки кают и другие обломки.