В Нижнем Новгороде мужчина два года «пытает» соседей записью лошадиного ржания и топота

В Нижнем Новгороде полиция проводит очередную проверку по жалобам жильцов на соседа, который уже второй день громко включает запись конского топота и ржания. Об этом рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального управления МВД.

Жители многоквартирного дома, который находится на улице Березовской, вынуждены на протяжении всего дня слушать звуки конского ржания и топота - запись включает один из соседей. Как рассказал любитель лошадей, он таким образом мстит соседям сверху за то, что они по утрам громко топают. От звуковой атаки страдает весь подъезд.

«По данному факту в полицию поступило несколько заявлений от жителей дома. В 2018 году сотрудниками полиции в отношении мужчины составлено три протокола по части 1 статьи 2.1 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях (Нарушение тишины и покоя граждан)», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Отмечается, что в 2019 году полицией было составлено еще три протокола. За нарушение общественного порядка суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, которые мужчина не оплачивает.

В управлении МВД также сообщили, что сотрудники полиции «проводили с нарушителем многочисленные беседы профилактического характера».

В ведомстве заявили, что в конце сентября от жителей дома в ОВД поступило новое заявление. Сейчас полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято решение.