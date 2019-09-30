В Париже простились с Жаком Шираком

В столице Франции простились с экс-президентом страны Жаком Шираком. Траурное мероприятие прошло в церкви Сен-Сюльпис. Гроб с телом бывшего президента доставили туда из Дома инвалидов.

На мессе присутствовали около двух тысяч человек. Среди них - нынешний лидер Франции Эммануэль Макрон с супругой, экс-президенты республики Франсуа Олланд и Николя Саркози, а также главы других государств, в том числе президент России Владимир Путин и экс-президент США Билл Клинтон. После мессы зарубежные лидеры отправились на обед в Елисейский дворец.

Жак Ширак скончался 26 сентября на 87-м году жизни. Он занимал пост президента Франции на протяжении 18 лет, а также был мэром Парижа и премьер-министром.