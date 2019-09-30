Минтруд планирует проиндексировать пенсии с 1 января

С 1 января 2020 года начнут получать повышенные пенсии свыше 30 миллионов неработающих российских пенсионеров. Как сообщила пресс-служба Министерства труда, пенсии в РФ планируют проиндексировать на 6,6%. Это значительно превышает уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8%).

«Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем одну тысячу рублей», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Минтруда.

В дальнейшем, с 1 апреля 2020 года, планируется повышение пенсий по гособеспечению. В соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году, индексация предварительно составит 7%.

Как уточнили в Минтруде, это повышение затронет почти 4 миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона получают социальные пенсии.

По оценке министерства, средний размер пенсии в следующем году составит 15 тысяч рублей, а страховых пенсий для неработающих пенсионеров - 16,4 тысячи рублей.