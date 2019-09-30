В ГИБДД анонсировали появление электронных прав
При этом существующие удостоверения, как отметил глава ведомства, не обязательно менять на электронные права.
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Госавтоинспекция планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений. Об этом сообщил журналистам глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
Как пояснил Черников, электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному. При этом уже существующие документы менять на новые электронные будет не обязательно.
«Предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости», - цитирует Черникова ТАСС.
Оформлять водительские удостоверения можно будет в двух форматах - как в электронном, так и в привычном.
Когда именно планируется начать реализовывать данную инициативу, глава ГИБДД не уточнил.