Шойгу поздравил агентство «Интерфакс» с тридцатилетием

Сергей Шойгу поздравил «Интерфакс» с 30-летием. Об этом говорится в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

«Неоспоримые достоинства - точность, оперативность и объективность информационных материалов остаются фирменным стилем агентства. Особую благодарность хочу выразить сотрудникам компании за оперативное и достоверное освещение деятельности Армии России», - отмечается в поздравлении Шойгу.

Редакция телеканала «Звезда» присоединяется к поздравлениям министра и желает коллегам из «Интерфакса» успехов в работе.

«Интерфакс» - независимое информационное агентство, одно из трех ведущих (наряду с ТАСС и РИА Новости). Было основано в сентябре 1989 года.