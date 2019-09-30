Каррерас прокомментировал секс-скандал вокруг Доминго

Испанский тенор Пласидо Доминго вел себя всегда корректно, утверждает известный оперный певец Хосе Каррерас.

«Я одно только скажу: никогда не видел, чтобы сеньор Пласидо Доминго делал что-то, что выглядело бы некорректно», - цитирует его РИА Новости.

Ранее ряд артисток обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. По показаниям женщин, он начал приставать к ним еще в 80-е годы. Они утверждают, что тенор целовал их в губы, звонил по ночам и вообще заставлял чувствовать себя неловко.

Одна из дам призналась, что занималась с Доминго сексом, в благодарность за это он дал ей деньги на парковку. Расследование в отношении певца вело агентство AP. Издание утверждает, что опросило около 50 сотрудников театра, которые рассказали о якобы неподобающем поведении артиста. Сам певец все обвинения отрицает.

Стоит отметить, что ни одна из женщин не смогла предоставить реальных доказательств сексуального домогательства со стороны певца, все расследование AP основано лишь на устных показаниях.