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Уникальные артефакты нашли на затонувшем на Балтике паруснике контрабандистов

Павел Кутаренко
14:36 30.09.2019
Все найденные артефакты пополнят экспозиции российских музеев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Уникальное издание лютеранской Псалтыри 1692 года подняли с корабля «Архангел Рафаил», затонувшего в 1724 году в Балтийском море, недалеко от берегов Финского залива.

Книга в кожаном переплете пролежала на немецком судне в соленой воде 295 лет, однако, по оценкам специалистов, требует минимальной реставрации.

Псалтырь летом 2019 года подняли с затонувшего судна археологи-водолазы ЦПИ РГО, после чего ею занялись реставраторы.

«Текст книги напечатан на немецком языке, и в текущем состоянии ее достаточно трудно читать невооруженным глазом. Однако если использовать специальные увеличительные очки, то мы можем разобрать время издания книги, которое датируется 1692 годом (издательство Каспара Хольвейна)», - рассказал археолог-реставратор ЦПИ РГО Роман Прохоров.

Книга имеет примерно 500 страниц, собранных в 50 тетрадочек, сшитых вместе. На кожаном переплете видны вдавленные изображения двух фигур - мужской и женской. Под обложкой найдена страница из другой книги на латыни. Ученые считают, что это техническая вставка, ее текст еще предстоит прочитать.

Сейчас Псалтырь хранится в специальном боксе с морской водой. Если книгу оставить на воздухе, ее страницы рассыпятся, поэтому ей дают постепенно привыкать к новым условиям.

Предварительный осмотр артефакта ученые уже провели. В дальнейшем специалисты планируют очистить Псалтырь от морской воды и отреставрировать. Только после этого книга предстанет в одном из российских музеев.

Как отметил исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин, это не первая уникальная находка на затонувшем судне 18 века, перевозившем контрабанду.

«Это шестой сезон работ на "Архангеле Рафаиле", и наш старый знакомый не перестает удивлять. Уже собрана и музеефицирована богатая коллекция европейских бытовых предметов конца XVII века, разработаны и применяются новые технологии в консервации и реставрации - некоторые артефакты буквально вынуждают пробовать неизвестные ранее приемы. Нам повезло, сначала мы восстановили фрагмент Библии - пятую часть Послания к Коринфянам - отработали технологию. И теперь готовы к новому подарку "Архангела Рафаила". Это один из первых артефактов, которые мы подняли в этом сезоне», - рассказал Фокин.

Также на затонувшем судне удалось найти трехвековую репу, которой питались моряки, и предметы их одежды, например, вязаную шерстяную варежку с орнаментом.

Специалисты Центра подводных исследований РГО работают на этом объекте уже шестой год подряд. Им удалось обнаружить немецкое торговое судно «Архангел Рафаил», которое потерпело крушение в 1724 году по пути из Петербурга в Германию.

Ученые выяснили, что парусник погубила жадность - экипаж слишком долго грузил контрабанду и не успел до ледостава. При исследовании корпуса обнаружили почти не пострадавший груз - кожу, бочки с зерном, даже козью шерсть и рога.

Кроме того, специалисты нашли вещи - матросские чулки с явными следами штопки и другие детали одежды. Еще одна удивительная находка - это кафтан юнги. Историкам уже удалось установить имена владельцев этого кафтана. В архивах нашли списки с именами двух братьев-юнг, которые служили на «Архангеле Рафаиле» - это Карл и Яков Швенн. Теперь специалисты РГО хотят найти в Германии потомков братьев-контрабандистов.

Все найденные артефакты пополнят экспозиции российских музеев. Работа на затонувшем почти 300 лет назад паруснике будет продолжена - пока подводные археологи смогли исследовать только половину судна.

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