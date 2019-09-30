МИД обвинил США в развязывании визовой войны

Визовая война уже идет, и начали ее Соединенные Штаты. Так в МИД РФ прокомментировали отказ в получении американских виз десяти членам российской делегации, намеревавшимся принять участие в сессии Генассамблеи ООН.

«Вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США», - сказал в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь» Армену Оганесяну замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Замглавы МИД добавил, что Россия оставляет за собой право принять зеркальные меры по отношению к Вашингтону.