МИД обвинил США в развязывании визовой войны
Ранее Вашингтон отказал в визах десяти членам российской делегации, собиравшимся на сессию Генассамблеи ООН.
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Визовая война уже идет, и начали ее Соединенные Штаты. Так в МИД РФ прокомментировали отказ в получении американских виз десяти членам российской делегации, намеревавшимся принять участие в сессии Генассамблеи ООН.
«Вы знаете, эта война идет и развязали ее сами США», - сказал в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь» Армену Оганесяну замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
Замглавы МИД добавил, что Россия оставляет за собой право принять зеркальные меры по отношению к Вашингтону.
«Предлагаем договариваться, а не действовать по принципу "око за око, зуб за зуб". Но пока не получается», - констатировал Рябков.