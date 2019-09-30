«Счастливую» кукурузу начали убирать с поля, где аварийно сел А321

С поля, где аварийно сел самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321, начали собирать кукурузу.

Напомним, 15 августа Airbus A321 вылетал из подмосковного Жуковского в Симферополь. После отрыва от полосы в двигатель самолета попала стая чаек. Из-за этого оба двигателя вышли из строя.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов принял в тот момент единственно верное решение. Пилот посадил самолет на кукурузное поле. Благодаря отсутствию препятствий и наличию растений, посадка прошла мягко. На борту находились 233 человека, все выжили.

Пилоты самолета Юсупов и Мурзин были удостоены звания героев России. Дамир уже вернулся к полетам, а Георгий пока продолжает лечение. После аварийной посадки он попал в больницу с ушибами груди.