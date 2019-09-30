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В Россельхознадзоре не видят причин для подорожания молочной продукции

Александра Арсентьева
13:24 30.09.2019
Единственной причиной повышения стоимости может послужить «истерия», которая складывается вокруг данной темы, заявили в ведомстве.
В Россельхознадзоре не видят причин для подорожания молочной продукции
© Фото: OxfordSquare, imageBROKER.com, Globallookpress

Россельхознадзор заявил, что внедрение последнего этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции на повышение цен на молочную продукцию не повлияет. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, Россельхознадзор в следующем году ожидает снижения себестоимости продукции. К такому выводу, как заявила Мелано, пришли аналитики ведомства, ознакомившиеся с ходом реализации проекта.

При этом представитель Россельхознадзора отметила, что единственной причиной повышения стоимости может послужить «истерия», которая складывается вокруг данной темы.

Мелано напомнила, что первый этап внедрения электронной ветеринарной сертификации был внедрен в 2018 году, а второй этап, который предполагает ввод в систему отдельных молочных продуктов, - 1 июля этого года. 

«Мы работаем на этом этапе уже три месяца и не отмечаем сбоев ни в системе, ни в ретейле, ни у пользователей», - рассказала представитель ведомства.

Напомним, «Известия» сообщили, что в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты рассказали о возможном подорожании молочной продукции на 10%.

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