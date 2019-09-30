Пародировавший Кличко актер «Квартала 95» может стать мэром Киева

Актер «Квартала 95» Евгений Кошевой может стать мэром Киева. Интересно, что ранее он часто пародировал нынешнего градоначальника Виталия Кличко.

По другой информации, партия «Слуга народа» предложит кандидатуру народного депутата Александра Ткаченко, чей рейтинг, однако, уступает Кличко и не превышает 20%. Еще одним претендентом является глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан, пишет «Страна.ua».

Действующий мэр Киева Виталий Кличко также собирается снова занять должность градоначальника и выдвинет свою кандидатуру на будущих выборах.