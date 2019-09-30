Синоптики пообещали потепление до +19 градусов в Москве

Погода в Москве и Подмосковье в течение недели будет крайне неустойчива. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К центру европейской России приближается мощный циклон, его центр будет недалеко от столицы завтра. Теплые воздушные массы по восточной периферии этого циклона приведут к тому, что температура существенно повысится», - рассказал он в беседе с RT.

Уже сегодня, 30 сентября, воздух на территории региона прогреется в диапазоне +13...+15 °С. Завтра днем в Москве ожидается +15...+17 °С , по области столбики термометров покажут до +18 °С.

По словам Вильфанда, самый теплый день синоптики прогнозируют третьего октября, температура в светлое время суток достигнет +17...+19 °С.

Как заявил специалист, в течение всех этих дней будет наблюдаться дождь с порывистым ветром. С четвертого октября начнутся изменения в циркуляции, погода по-прежнему будет облачная с дождями и понижением температуры.

«Днем прогнозируется от +10 до +15 °С. Пятого октября (ожидается - прим. ред.) дальнейшее понижение температуры: и днем, и ночью всего +5...+10 °С», - добавил Вильфанд.

По его словам, шестого октября будут наблюдаться заметный рост давления, прекращение осадков и понижение температуры.

Из-за порывистого ветра синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в столице.