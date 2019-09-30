«Антиукраинская гнида» - Ницой набросилась на русскоязычного таксиста и назвала его насильником

Детская писательница Лариса Ницой, известная своими русофобскими взглядами, пожаловалась на киевского таксиста, который во время поездки общался с ней по-русски.

По словам одиозного литератора, водитель, отказавшийся говорить на украинском языке, довел ее до нервного срыва. Всю дорогу разгневанная барышня спорила с ним на «мове», а он продолжать отвечать по-русски.

Лариса написала на своей странице в Facebook пост, в котором пожаловалась, что таксист, несмотря на сделанные замечания, общался с ней на языке, на котором обычно разговаривают «все антиукраинские гниды». Далее она безосновательно назвала его вором, убийцей и насильником.

Женщина пожаловалась на поведение мужчины в службу заказа такси, однако там ей ответили, что они не вправе указывать водителям, на каком языке разговаривать. Ницой также заявила, что от отказов говорить на украинском языке у нее «немеют руки и ноги».