Мосгорсуд смягчил приговор Устинову до условного

Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии.

Вместо 3,5 лет колонии по ранее вынесенному Тверским судом Москвы вердикту Устинов приговорен к 1 году условно. Также ему назначена мера наказания в виде 2 лет испытательного срока.

Сам Устинов своей вины не признал.

В ходе сегодняшнего заседания Мосгорсуд изучит видеозаписи задержания Устинова на акции протеста. Тверской суд Москвы во время предыдущего протеста данные видео к материалам дела не приобщал.

С апелляцией о смягчении приговора Устинову ранее выступила Генпрокуратура РФ. В ведомстве подчеркнули при этом, что не оспаривают доказанность вины актера и правильность квалификации судом его действий.