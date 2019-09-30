Мосгорсуд смягчил приговор Устинову до условного
Вместо 3,5 лет колонии Павел Устинов приговорен к 1 году условно и двум годам испытательного срока. Сам он своей вины не признал.
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Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии.
Вместо 3,5 лет колонии по ранее вынесенному Тверским судом Москвы вердикту Устинов приговорен к 1 году условно. Также ему назначена мера наказания в виде 2 лет испытательного срока.
Сам Устинов своей вины не признал.
В ходе сегодняшнего заседания Мосгорсуд изучит видеозаписи задержания Устинова на акции протеста. Тверской суд Москвы во время предыдущего протеста данные видео к материалам дела не приобщал.
С апелляцией о смягчении приговора Устинову ранее выступила Генпрокуратура РФ. В ведомстве подчеркнули при этом, что не оспаривают доказанность вины актера и правильность квалификации судом его действий.