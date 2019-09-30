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ГИБДД РФ даст возможность будущим автомобилистам оспаривать результаты экзаменов

Александра Арсентьева
12:33 30.09.2019
Введенные меры смогут повысить качество оценки умений и навыков, которые приобретены будущими автомобилистами в процессе обучения в автошколе.
ГИБДД РФ даст возможность будущим автомобилистам оспаривать результаты экзаменов
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Госавтоинспекция даст возможность будущим водителям автомобилей оспаривать результаты экзаменов на получение прав.

В интервью ТАСС глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что проектом постановления вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который, к примеру, позволит отменить плохую оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора.

По его словам, введенные меры смогут повысить качество оценки умений и навыков, которые приобретены будущими автомобилистами в процессе обучения в автошколе, а также сместить акцент на максимальную адаптацию к управлению транспортными средствами в реальных дорожных условиях.

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