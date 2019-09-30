Путин прилетел во Францию на церемонию прощания с Жаком Шираком
Бывший президент Пятой республики скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.
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Владимир Путин прибыл во Францию для участия в церемонии прощания с бывшим президентом страны Жаком Шираком. Экс-лидер Пятой республики ушел из жизни 26 сентября в возрасте 86 лет.
Всего на церемонию прощания с Шираком ожидается прибытие около 80 мировых лидеров. Бывший президент будет похоронен на кладбище Монпарнас рядом с местом, где покоится его старшая дочь.