Посольство России назвало фейком новость о спецназе РФ в Норвегии

Данные на сайте Aldrimer.no о «российском спецназе в Норвегии» не соответствуют действительности. Об этом сказано в сообщении российского посольства в Осло.

«Не можем характеризовать ее (информацию. - прим. ред.) иначе, как грубую провокацию. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», - сказано на официальной странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве отметили, что рассматривают сложившуюся ситуацию как вброс и «неуклюжую попытку» оправдать рост расходов на оборону. Там отметили, что подобного рода методы «не соответствуют журналистской этике», сообщает РИА Новости.

Ранее норвежские СМИ опубликовали статьи «о российских спецподразделениях на Шпицбергене».

Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане и имеет особый международно-правовой статус. Трактатом 1920 года установлен суверенитет Норвегии на данной территории, при этом государства-участники договора (в том числе Российская Федерация) имеют право эксплуатировать естественные ресурсы и территориальные воды. В настоящее время РФ является единственной, кроме Норвегии, страной, которая присутствует на островах.