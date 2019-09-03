В духе деда Мазая: тонувших в нефти зайчат чудом спасли в Салавате

Трогательная история произошла на одном из заводов по производству битумов в Салавате. Один из местных жителей привез на предприятие трех зайчат, которые умирали в нефтешламовом накопителе.

Об инциденте рассказали представители завода в своем аккаунте в соцсети. Оказалось, что мужчина случайно заметил животных на территории промзоны и сразу позвонил на завод, там как там занимаются в том числе и нефтепродуктами.

«Вся история Салавата связана с нефтепереработкой, а в окрестностях города еще лет 40 назад добывалась нефть. И не всегда это делалось с соблюдением экологических норм, да что уж греха таить, зачастую с нарушениями. В окрестностях городской промзоны остались нефтешламовые накопители. В один из таких накопителей и попала целая семья зайцев, а точнее, зайчат», - говорится в сообщении.

Зайчата были полностью покрыты нефтяной пленкой. Специалисты завода несколько часов отмывали животных - до тех пор, пока их окрас снова не стал серым.

© salavatskiy_bitum, Instagram

Финал этой истории поразил работников завода: после обработки животных их отвезли к тому же месту, где и нашли. На удивление специалистов, зайчат ждала мать-зайчиха.