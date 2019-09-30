Путин подписал закон об акцизах на электронные сигареты и вино

Владимир Путин подписал закон, согласно которому электронные сигареты становятся подакцизным товаром. К этой категории относятся как вейпы, так и устройства нагревания табака.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. Ставка акциза составит 50 рублей за штуку и с каждым годом будет увеличиваться.

Кроме того, президент подписал закон об установлении единой ставки акциза на российское и импортное вино, а также виноград. Согласно документу, акциз на классические вина в 2020 году составит 31 рубль за литр, а на игристые алкогольные напитки - 40 рублей за литр. При этом ставка акциза на виноград в следующем году будет равняться 30 рублям за тонну.