Кадры массированного удара по саудовскому НПЗ попали на видео

В Сети появилась видеозапись, на которой зафиксированы моменты попадания дронов и крылатых ракет на завод Saudi Aramco. Атака на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Саудовской Аравии произошла 14 сентября.

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, как снаряды попадают в резервуары и взрываются, после чего на территории завода начинаются пожары.

После атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты Saudi Aramco официальный Эр-Рияд заявил о сокращении добычи углеводородов более чем в два раза - на 5,7 миллиона баррелей в сутки в сравнении с обычными 9,8 миллиона баррелей.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых ведет боевые действия арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. Тем не менее, госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за произошедшее на Иран, пообещав предоставить неопровержимые доказательства. В Тегеране отвергли все обвинения в свой адрес.