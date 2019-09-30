Три автомобиля выгорели дотла в Подмосковье: кадры пожара

В ночь с 29 на 30 сентября в подмосковных Котельниках огнеборцы тушили пожар.

В районе дома 12А микрорайона Силикат сгорели дотла сразу три автомобиля. По словам очевидцев, сначала вспыхнула «ГАЗель».

Кадры с места событий выкладывают местные жители в социальных сетях. На записи видно, что пожар крупный, автомобили полыхают открытым пламенем, в воздух поднимаются черные, густые клубы дыма.

Сотрудники спасательных служб оперативно прибыли к месту ЧП, они потушили пламя, но спасти машины не смогли. Причины инцидента устанавливаются.