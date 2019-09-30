Саудовский принц объяснил, почему атаки на НПЗ не были отражены
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд объяснил, почему ПВО государства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.
«Саудовская Аравия размером почти с континент, она больше, чем вся Западная Европа. У нас существуют угрозы со всех сторон. Сложно охватить все это полностью», - заявил он в эфире телеканала CBS.
На вопрос о том, в чем заключалась стратегическая цель атаки, принц сообщил, что, по его мнению, это была «глупость», сообщает RT.
«Единственная стратегическая цель - доказать, что они глупы, именно это они и сделали», - отметил он.
Напомним, 14 сентября нефтяные заводы Saudi Aramco атаковали беспилотники. Ответственность за нападение на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в атаке на нефтяные объекты обвинила Иран. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео также выступил с обвинениями в адрес Ирана. Глава Минобороны Ирана Амир Хатами отверг обвинения относительно Тегерана.