По делу о нападении на пограничников арестованы десять браконьеров из КНДР

Городской суд Находки отправил под стражу на два месяца еще четверых браконьеров из Северной Кореи, которые напали на российских пограничников в Японском море.

Ранее была арестована первая группа из четырех нарушителей. Суд определит дальнейшую судьбу рыбаков 30 сентября, пишет ТАСС.

Напомним, 17 сентября экипаж северокорейской шхуны совершил нападение на пограничников РФ в Японском море. Находясь в российских водах, рыбаки без разрешительных документов добывали биоресурсы.

Во время задержания нарушители открыли огонь по военным. В результате четыре российских пограничника получили ранения, среди рыбаков также есть пострадавшие.

У браконьеров было изъято более 30 тысяч кальмаров, которых северокорейские рыбаки выловили незаконно, а также запрещенные орудия лова.