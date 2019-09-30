Лазарев признался, что у него есть дочь

Российский певец Сергей Лазарев признался, что недавно у него родилась дочь.

По словам артиста, сейчас годовалая Анна учится ходить. Лазарев старается проводить с ней много времени и балует дочь красивыми нарядами.

Сообщения о том, что у поп-звезды есть дочь, появились еще в мае 2019 года, во время проведения «Евровидения», однако тогда Лазарев лишь отшучивался. Так, некоторое время певец скрывал рождение младенца. Тайну он решил открыть 29 сентября в эфире телеканала НТВ.

Также известно, что в 2014 году у Лазарева родился сын Никита.