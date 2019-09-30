Эпидемия XXI века: чем опасно одиночество

Ученые предупреждают: мир накрыла эпидемия одиночества, крайне опасного для здоровья. По своему воздействию это состояние может сравниться с чрезмерным употреблением спиртного, фаст-фуда и курения.

В списке самых одиноких городов мира лидируют Лондон и Москва.

Так, в связи со спросом начали появляться так называемые «друзья на час». Это люди продают не дружбу, а внимание. Обсудить проблемы, посплетничать, сбросить эмоциональный груз. У каждого из клиентов, средний возраст которых составляет 35 лет, свои причины для звонка или встречи, но диагноз общий - одиночество.

«Влияние одиночества на нас это такой мощнейший стрессор. То есть потеря коммуникации, потеря отношений эволюционно связано с выживанием для нас. Поэтому когда вдруг отношения где-то нарушаются, у нас возникает мощный стресс. И хронический мощный стресс приводит к тому, что у нас возникают и другие факторы риска. Сниженная физическая активность, повышенное употребление пищи, психоактивных веществ», - поясняет эксперт Дмитрий Шаменков.

Несмотря на технологический прогресс, соцсети и виртуальное общение, человек часто чувствует себя одиноким, и ему может казаться, что никто его не понимает. Людям не хватает обмена эмоциями.

«То, что люди имеют так называемых друзей в интернете, это не значит, что они реальные друзья. Это люди, которые хотят посмотреть в нашу жизнь, которым мы показываем маленькую частичку нашей жизни, но это не реальное общение», - утверждает автор романа «Одиночество в Сети» Януш Вишневский.

Специалисты сходятся во мнении: распространяющееся одиночество – мировая тенденция. Так, в Британии даже появился министр по вопросам одиночества. Болезнь дорого обходится государству - это миллиарды дополнительных фунтов на здравоохранение.

«Чем больше у вас социальных связей, тем лучше у вас защита. Это помогает снизить риск смертности. И наоборот, отсутствие социализации, дефицит - ну то есть социальная изоляция, или жизнь в одиночестве - все это увеличивает шансы на преждевременную смерть», - поясняет профессор психологии и нейронаук университета Бригам-Янга Джулианна Холт-Лунстад.

Вот только универсального лекарства от одиночества все еще нет. Впрочем, признание собственного диагноза - уже первый шаг к расставанию с проблемой.