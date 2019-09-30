Последний из могикан: почему зрители и коллеги боготворили Марка Захарова

Прошедшие выходные оказались омрачены уходом из жизни человека, с именем которого, как принято говорить в таких случаях - связана целая эпоха.

Народный артист РСФСР, кино- и театральный режиссер Марк Захаров умер в возрасте 85 лет. В трауре не только коллеги по цеху - скорбят тысячи простых людей, для которых фильмы и спектакли Захарова давно стали частью их обыденной, далеко не театральной жизни.

«Марк Анатольевич - это глыба. Сегодня такого человека, к сожалению, у нас нет, такого режиссера, такой махины, последнего из могикан», - сказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Обыкновенное чудо не только театрального, но и кинорежиссера Захарова состояло в том, что для своих фильмов ему и не нужно было искать актеров. Всех он брал из собственной труппы - театра Ленинского Комсомола, который только в 1990-м по предложению Николая Караченцова переименовали в уже привычный - Ленком.

Смелость режиссера, кажется, не имеет границ. Только на экраны выходит «12 стульев» уже невероятно популярного тогда Леонида Гайдая, как Захаров снимает собственную версию - киномюзикл с неповторимым Андреем Мироновым. И именно эти цитаты уходят в народ.

Захаров-режиссер был перфекционистом, вспоминают его воспитанники. Он был одинаково требовательным к себе и другим. На репетициях с каждого актера сходило по семь потов, пока маэстро не получал нужного результата. Его иногда в шутку называли «Мрак Сахарович». Но любили и даже боготворили так, что теперь хотят назвать театр его именем.

Ленком имени Марка Захарова - в этом сочетании есть нечто, спрятанное где-то на уровне культурного кода каждого, кто рожден в Союзе. И секрет здесь не только в мастерстве режиссера и его подопечных, а в таком редком внимательном и уважительном отношении к каждому зрителю.