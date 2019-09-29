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В Индонезии возросло число жертв землетрясения

Тамара Астапенкова
09:04 29.09.2019
Сейсмологи присвоили тектоническим ударам магнитуду 6,5 балла.
В Индонезии возросло число жертв землетрясения
© Фото: Forrest Lanning, twitter

Число жертв землетрясения, случившегося у берегов Индонезии выросло до 30 человек. Известно о 156 пострадавших, около 25 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться, покинув свои дома.

Землетрясение прошло в ночь на четверг, 26 сентября. Основные удары пришлись по городу Кайрату, расположенному на юго-западном побережье острова Серам.

В этот же день, в пограничной зоне между Пакистаном и Индией, прошло землетрясение магнитудой 5 и 8 баллов, в результате которого погибли более 20 человек и более 300 получили ранения, передает Xinhua. Самые сильные толчки были зафиксированы в районе Кашмира. Из-за угрозы аварии на местной гидроэлектростанции, местным властям пришлось временно остановить ее работу.

Неподалеку от Стамбула, также 26 сентября, случилось второе за два дня землетрясение, магнитудой 5,6 балла. Сейсмологи дали тектоническим ударам квалификацию как «разрушительные».

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