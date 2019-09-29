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Исследователь усомнился в подлинности места гибели группы Дятлова

Роман Захаров
09:27 29.09.2019
Валентин Дегтерев призывает не поддаваться на обман недобросовестных экскурсоводов и не посещать место, которое никак не связано с группой Дятлова.
Исследователь усомнился в подлинности места гибели группы Дятлова
© Фото: cont.ws

Исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев считает, что участники группы Дятлова погибли не в том месте, где произошла трагедия согласно официальной версии. По его мнению, кедр, возле которого были найдены тела некоторых дятловцев, был спилен еще в марте 1959 года правоохранительными органами, а то дерево, которое сейчас показывают туристам, находится не там, где на самом деле оборвались жизни молодых людей.

В доказательство своей версии он приводит фотоснимок, на котором запечатлены следователь Лев Иванов и прокурор Ивдельской прокуратуры Василий Темпалов, стоящие напротив спиленного кедра. Как считает Валентин Дегтерев, именно возле этого дерева нашли тела Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. 

«В реальности место (гибели дятловцев - прим. ред.) не сохранилось. Все деревья, в том числе и тот самый кедр, спилили уже в марте 1959 года. Для этого на место поисков приехал следователь Лев Иванов и прокурор Ивдельской прокуратуры Темпалов. Процесс был зафиксирован на фотографии, которая затем попала в уголовное дело… Все это делает любые посещения данного места бессмысленными, так как место гибели туристов находится абсолютно в другом месте», - пишет он на своем сайте.

В заключении Дегтерев призывает не поддаваться на обман недобросовестных экскурсоводов и не посещать место, которое никак не связано с группой Дятлова.

Валентин Дегтерев известен как любитель конспирологических теорий. На счету исследователя десятки различных версий гибели группы Дятлова.

Трагедия произошла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области, по предположениям специалистов, в ночь на 2 февраля 1959 года. Группа туристов под руководством Игоря Дятлова, в состав которой входили девять человек, погибла при невыясненных обстоятельствах. В настоящее время насчитываются десятки различных версий произошедшего.

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