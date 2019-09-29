Тегеран обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США начали кибервойну с атак на ядерные объекты.
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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил американские власти в развязывании кибервойны и «опасных атак» на ядерные объекты Ирана.
«Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, но идет кибервойна. США начали эту кибервойну с опасных и безответственных атак на наши ядерные объекты, которые могли бы привести к гибели миллионов человек», - заявил Зариф в интервью телеканалу NBC.
Ранее глава МИД Ирана назвал «позерством» решение США о переброске войск на Ближний Восток после атак на НПЗ в Саудовской Аравии. Зариф отметил, действия Соединенных Штатов вполне возможно могут привести к военному конфликту.