Тегеран обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

Ранее глава МИД Ирана назвал «позерством» решение США о переброске войск на Ближний Восток после атак на НПЗ в Саудовской Аравии. Зариф отметил, действия Соединенных Штатов вполне возможно могут привести к военному конфликту.

«Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, но идет кибервойна. США начали эту кибервойну с опасных и безответственных атак на наши ядерные объекты, которые могли бы привести к гибели миллионов человек», - заявил Зариф в интервью телеканалу NBC.

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