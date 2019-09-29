В Казани световым шоу отметили переход страны на «цифру»

В Казани прошло красочное шоу, приуроченное окончательному переходу России от аналогового к цифровому эфирному телевидению. В масштабном флешмобе принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов и около трех тысяч добровольцев.

Волонтеры выстроились в форме бабочки - символа цифрового вещания - и зажгли световые браслеты.

Также жителям города представили десятиминутный 3D-ролик на фасаде центра семьи «Казан». Кадры рассказывают об истории телевидения в России и преимуществах цифрового эфирного ТВ для зрителей. После этого со смотровой площадки запустили фейерверк.

В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Во всех субъектах страны зрители получат возможность бесплатно смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве.