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Волочкова возмутила пользователей соцсетей публикацией о Заворотнюк

Роман Захаров
08:26 29.09.2019
Балерина призвала молиться о душе актрисы.
Волочкова возмутила пользователей соцсетей публикацией о Заворотнюк
© Фото: volochkova_art, instagram

Анастасия Волочкова вызвала возмущение пользователей соцсетей публикацией в своем Instagram, которая была посвящена Анастасии Заворотнюк. Балерина опубликовала видео с актрисой и призвала молиться о ее душе.

«Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ее душе», - говорилось в тексте под публикацией.

В комментариях под постом Волочковой стали писать, что о душе молятся, когда человек умирает, а во время болезни надо молиться о здоровье.

Спустя какое-то время балерина изменила формулировку, призвав молиться о Заворотнюк и надеяться на ее выздоровление. Также Волочкова закрыла комментарии к публикации, пишет РИА Новости

Ранее в Сети появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Тринадцатого сентября СМИ сообщили о резком ухудшении состояния здоровья актрисы. По неподтвержденным данным, у звезды развился отек мозга.

Позже стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, а еще через какое-то время СМИ сообщили, что Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Стоит отметить, что официальные представители актрисы никак не комментируют все эти сообщения

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