Останки 161 красноармейца перезахоронили в Керчи

Останки советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, перезахоронили на воинском кладбище в Керчи. Их обнаружили во время поисковых работ у крепости «Керчь», на мысе Эльтиген, в районе Аджимушкайских каменоломен.

Всего были найдены кости и атрибуты 161 красноармейца, идентифицировать удалось только двоих защитников Отечества, сообщил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

Поисковая операция проходила с 17 до 27 сентября в рамках всероссийской вахты памяти «Крымфронт - Аджимушкай - Эльтиген-2019». В работах принимали участие около 300 человек.