На Украине заявили об усилении позиций России в мире

Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада резко ослабли. Такое заявление сделал директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица.

«Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России», - приводит UkrLife слова Перепелицы.

По мнению эксперта, США теряют свои позиции в мире, особенно это видно на постсоветском пространстве.

«Запад на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», - подчеркнул он.

Перепелица при этом добавил, что Украине следует наращивать военную мощь и переходить к «активной обороне».