На Украине заявили об усилении позиций России в мире
По словам директора Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины, Запад «перешел на сторону России».
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Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада резко ослабли. Такое заявление сделал директор Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины Григорий Перепелица.
«Произошло кардинальное изменение баланса сил в международной среде. Резкое ослабление Запада и усиление России», - приводит UkrLife слова Перепелицы.
По мнению эксперта, США теряют свои позиции в мире, особенно это видно на постсоветском пространстве.
«Запад на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», - подчеркнул он.
Перепелица при этом добавил, что Украине следует наращивать военную мощь и переходить к «активной обороне».