Турнир по рукопашному бою памяти летчика Филипова состоялся в Москве

Финал третьего открытого турнира по рукопашному бою, посвященный памяти Героя России, летчика Романа Филипова, отдавшего свою жизнь в неравном бою с террористами в Сирии состоялся в Москве.

Спортивные соревнования проходили в концертном зале «Вегас Сити Холл». Организатор турнира выступило охранное агентство «ЛУКОМ-А». Поединки проходили в четырех весовых категориях (70, 80, 90 и свыше 90 килограммов).

В общей сложности на татами провели встречи более 150 спортсменов, были разыграны четыре комплекта медалей с вручением чемпионских поясов победителям.

В чемпионате приняли участие команды из филиалов предприятия, а также приглашенные команды ООО «ВЫМПЕЛ-РЕЗЕРВ» и Guard (Болгария), Traun Guard (Румыния), команды воинских частей и учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе мероприятий выступили воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова и другие творческие коллективы.

На соревнованиях присутствовали члены семьи погибшего героя, а также представители Воздушно-космических сил и ветераны.

Майор Роман Филипов погиб в сирийской провинции Идлиб 3 февраля. Его самолет Су-25 был подбит террористами, майор катапультировался и до последней секунды вел бой с боевиками с помощью личного оружия.

Когда террористы приблизились, Филипов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Указом президента России майору посмертно присвоено звание Героя России.